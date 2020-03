Uma cobra de mais de 1 metro de comprimento foi encontrada no capô de um carro que pertence a um vereador no município de Corumbiara.

Sidnei dos Santos Moura, o popular Ney Moura, como é conhecido, comentou o fato ao Extra de Rondônia.

Disse que na noite desta quarta-feira, 18, foi visitar uma família de amigos na área rural e, quando parou numa lanchonete, deparou-se com o animal no capô do veículo.

“Fui para um jantar na casa de uns amigos no sítio e, quando parei num local, deparei-me com a cobra. Não sei onde que ela entrou no carro. Ela estava amassada, morta. Deve ser por causa do calor do motor; só o veneno indo de ‘lá, pra cá’”, explica.

O parlamentar disse que a cobra em questão é uma Coral, não é tão grande, mas muito perigosa.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

