Através do informativo diário enviado ao Extra de Rondônia, a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) reforça o pedido à população de Cacoal para os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus nesse município.

Embora Cacoal não tenha nenhum caso confirmado, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), através de boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 20, informa que os casos suspeitos somam 8 (leia AQUI).

A mandatária cacoalense pede a população para que estejam vigilantes e permaneçam em casa, quando assim for determinado e necessário, tomando todos os cuidados que diariamente estão sendo replicados pelas redes oficiais do município.

PACIENTES EM ISOLAMENTO DOMICILIAR

Na tarde desta quinta-feira, 19, a Coordenadora de Vigilância em Saúde, do Grupo de Enfrentamento do Coronavírus da Prefeitura de Cacoal, Ivani Gromann concedeu entrevista coletiva a imprensa.

Explicou que os pacientes estão em isolamento domiciliar. Já na manhã desta sexta-feira, 20, foram colhidas amostras e encaminhadas para o LACEN para que seja feita a contraprova, e é previsto que os resultados sejam disponibilizados dentro de até três dias.

Dentre os casos suspeitos estão homens e mulheres adultos que se enquadram no grupo de risco da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, sendo um caso oriundo do Rio de Janeiro, um caso vindo de São Paulo, e dois casos do exterior, casos esses que apresentam sintomas leves, mas que por precaução estão em quarentena (14 dias).

AGEVISA INFORMA

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) em Rondônia.

Até a tarde de sexta-feira, 20 de março, foi confirmado um caso de Covid-19 no Estado e há outros 114 casos suspeitos, em 14 municípios rondonienses:

SUSPEITOS:

63 em Porto Velho

11 em Ariquemes

09 em Ji-Paraná

08 em Cacoal

07 em Vilhena

04 em Pimenta Bueno

03 em Ouro Preto do Oeste

02 em Rio Crespo

02 em Rolim de Moura

01 Alta Floresta do Oeste

01 em Espigão do Oeste

01 em Jaru

01 em Nova Brasilândia do Oeste

01 em Santa Luzia do Oeste

Total de casos suspeitos: 114 casos

Confirmados:

01 caso em Ji-Paraná

Descartados: 09 casos