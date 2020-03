No último dia 05 de março, a secretaria de educação Maria Aparecida da Silva, acompanhada dos assessores, Alisson Ueslei Santos da Silva e José Weliton Gomes Ferreira, esteve representando a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (DEM), no encontro de divulgação do projeto “Pacto pela Aprendizagem” realizado em Ariquemes.

O projeto “Pacto pela Aprendizagem”, é idealizado pelo senador Confúcio Moura e tem o objetivo de auxiliar os prefeitos para promoção de melhorias na educação. Apresentado pelo coordenador Waldo Alves, o evento contou com representantes dos 52 municípios do Estado.

Durante o encontro, Alves falou sobre a metodologia de implantação do “Pacto pela Aprendizagem”, onde de início será necessário que os prefeitos juntamente com os vereadores elaborem leis municipais efetivando o projeto e o desenvolvimento das ações.

Com relação a participação do senador Confúcio Moura, o coordenador enfatizou a contribuição do parlamentar por meio da destinação de emendas, isso de acordo com as necessidades de cada município, conforme às ações voltadas à resolução dos problemas diagnosticados durante o desenvolvimento do projeto.

“Essas necessidades serão levantadas pelos técnicos da Secretaria de Educação de cada município, juntamente com a assessoria do senador”, pontuou Waldo Alves.

A prefeita Sheila Mosso declarou que espera o mais rápido possível que a equipe de Confúcio Moura incluía Chupinguaia, já que poucas cidades foram contempladas logo de início.

“A secretaria de educação Maria Aparecida da Silva juntamente com os assessores se reuniram com o senador em Porto velho para entregar um ofício solicitando a inclusão de Chupinguaia na lista de beneficiados. Acreditamos que será um grande avanço para nossa educação fazer parte deste projeto”, declarou a prefeita.