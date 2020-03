Dois Criminosos armados invadiram e assaltaram uma pizzaria na noite de quinta-feira, 19, na Avenida Álvaro Gonçalves no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) estava próximo do local e recebeu a informação de um roubo a uma Pizzaria no bairro Bela Vista.

Os militares se deslocaram até o endereço citado e em contato com a vítima, está relatou que dois indivíduos, em posse de arma de fogo, invadiram o estabelecimento e anunciaram o roubo, e sob ameaça tomaram seu celular.

Logo após, renderam o motoboy, pegando a chave da motocicleta Honda Biz, de placa NDQ-9453/Vilhena, aparelho celular e R$ 200,00 em espécie.

Após a ação criminosa, o grupo saiu em direção ao bairro Cristo Rei. A vítima, ainda, informou que um dos meliantes vestia camiseta manga longa, de cor azul.

Diante das informações, os militares, em diligências pela linha 135, avistaram o criminoso caracterizado da camiseta azul com moto roubada que, ao perceber a viatura, empreendeu fuga em direção a chácaras.

Porém, durante a perseguição, o suspeito acabou caindo do veículo e correu para dentro de uma mata, não sendo possível a captura do meliante.

A moto furtada foi recolhida com a chave de ignição e levada para o pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.