O prefeito Olvindo Luiz Dondé, o popular Vino, assinou uma medida emergencial para evitar o avanço da contaminação do coronavírus: proibiu a pesca esportiva e o turismo em Pimenteiras do Oeste por 30 dias.

O decreto 063/202, assinado nesta sexta-feira, 20, considera a proibição das atividades a necessidade de reduzir as chances de contágio por coronavírus nesse município, através de suas fronteiras e, em especial, oriundas pelo Rio Guaporé, já que Pimenteiras faz fronteira com a Bolívia.

Enviado ao Extra de Rondônia, o decreto toma uma medida drástica para quem desrespeitar a recomendação: apreensão de materiais.

“O acesso ao Rio Guaporé através de portos (rampas) públicas e/ou privadas (pelas marinas) por Pimenteiras do Oeste ficam proibidas para as pescas e passeios turístico, devendo os órgãos públicos exercerem as devidas fiscalizações e/ou apreensões caso desobediência às recomendações”, ressalta o mandatário municipal no decreto.