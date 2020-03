O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de Rondônia está realizando a manutenção do trecho da BR-364, entre os quilômetros 629 e 631, na intercessão de Triunfo, entre as cidades de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari. O serviço consiste na troca de solo, com reforço de material rochoso.

Considerando os serviços para melhoria e durabilidade, a partir da sexta-feira 20, o trecho estará interditado no sentido Vilhena a Porto Velho por 72 horas. O trafego será realizado em um veículo por vez, usando somente uma faixa de rolamento da rodovia.

A solução será entregue ainda este mês e vai proporcionar maior suporte ao tráfego de veículos e durabilidade. Serão implantadas 40 cm de pedra rachão, mais 20 cm de pedra graduada, diminuindo a absorção de água na estrutura do pavimento.