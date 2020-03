O cooperativismo rondoniense vem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para que eventos com grande aglomeração de pessoas seja cancelado ou adiado por conta Covid-19.

Na Casa do Cooperativismo que fica na capital, Porto Velho, os trabalhos internos continuam sendo realizados normalmente, porém os colaboradores passaram por orientações quanto a prevenção e higienização das mãos, e foi disponibilizado para cada funcionário um recipiente contendo álcool em gel.

Com relação aos eventos ofertados pelo sistema como cursos, capacitações, workshops e demais, foram cancelados pelo período de até 30 dias, prorrogáveis caso haja necessidade.

O presidente do Sistema OCB, Salatiel Rodrigues salienta a importância da prevenção. “O momento é realmente de cooperação com o bem estar de todos nós. E seguindo a orientações tanto do Ministério da Saúde, quanto de nossa Unidade Nacional, decidimos que o melhor a fazer é adiar todos os nossos eventos pelo período de até 30 dias com o objetivo de resguardar a segurança dos nossos colaboradores, prestadores de serviços e de todos os membros de nossas cooperativas”, finalizou.

Além da Casa do Cooperativismo diversas cooperativas em todo o Estado também têm cancelado seus eventos, em especial suas pré-assembleias e assembleias, que é quando os cooperados participam ativamente das tomadas de decisão. Porém, o segmento cooperativista de Rondônia acredita e tem consciência que o mais importante no momento é se resguardar e contribuir para que o vírus não se alastre.