Correção foi necessária pela inviabilidade legal de atividades de leilão aos domingos. Até o presente momento, não haverá mudança de cronograma por conta da Pandemia de Coronavírus.

Por questões administrativas, houve necessidade de alteração do cronograma dos Leilões de veículos apreendidos pela PRF em Porto Velho/RO e Humaitá/AM, conforme registro abaixo. Os documentos legais (Termo Aditivo 002/20 e Edital 006/20) já estão disponíveis para consulta nos meios eletrônicos oficiais e também ao final dessa matéria.

Alterações feitas no EDITAL são as do inicio e fim dos lances dos leilões, com exceção do leilão 5, da forma abaixo:

Leilão 1: Lances feitos até 04/05/2020, mantido inicio.

Leilão 2: Lances: inicio 07/05/2020 a 11/05/2020.

Leilão 3: Lances: inicio 15/05/2020 a 12/06/2020.

Leilão 4: Lances feitos até 29/06/2020, mantido inicio.

Edital 001 Clique (AQUI)

Anexo lista de veículos clique (AQUI)

Edital 006 clique (AQUI)

Termo Aditivo 002 Clique (AQUI)