Os atendimentos presenciais nas agências da Sicoob Credisul estão suspensos até o dia 7 de abril. A decisão foi estabelecida pela diretoria da cooperativa na sexta-feira, 20 de março, como prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

A instituição pede para os cooperados utilizarem os canais digitais, App Sicoob e Internet Banking, como alternativa para realizar transações financeiras. A medida foi tomada para manter a segurança dos mais de 400 colaboradores e mais de 38 mil cooperados, das 39 agências em Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas.

O trabalho interno será mantido até segunda ordem. A entrada de associados na agência se dará exclusivamente em casos de extrema necessidade, tomando as devidas medidas de higienização. Os colaboradores que estão no grupo de risco foram liberados. Grávidas, pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares ou pulmonares e que apresentaram sintomas de gripe foram dispensados. As visitas externas a cooperados, como também reuniões com terceiros também foram proibidas.

Além disso, foram criados novos protocolos de higienização para as agências e unidade administrativa. A higienização, especialmente dos locais com maior contato de pessoas, como maçanetas, balcões, e superfícies dos caixas eletrônicos foram intensificadas.

APP SICOOB E INTERNET BANKING

O cooperado da Sicoob Credisul pode fazer o download do App Sicoob nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Já internet banking do Sicoob, o Sicoobnet pode ser acessado pelo site https://www.sicoob.com.br/ sicoobnet/.

Nesses canais digitais o cooperado consegue realizar operações, como pagamentos, consultar saldos e extratos, fazer transferências e aplicações de forma simples, rápida e segura sem sair de casa.