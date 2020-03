O contador Domingos Borges da Silva entrou com Ação Popular contra a China exigindo mais de R$ 5 bilhões pela disseminação do coronavírus no Brasil.

Na Ação Popular, que teve como última distribuição esta sexta-feira, 20 de março, Silva exige também a responsabilidade do presidente desse país, Xi Jinping, além da Embaixada do país oriental no Brasil.

Na peça jurídica, o rondoniense discorreu dos danos causados ao patrimônio público federal, diante a imprudência, negligência e omissão em tomar as iniciativas imediatas com vistas a conter a propagação do vírus para o restante do mundo, nascendo daí o dever de ressarcir os danos que deu causa ao Brasil.

Silva explicou que a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, com um grupo emergente de pessoas com pneumonia de causa desconhecida, ligadas principalmente a vendedores ambulantes que trabalham no Mercado de Frutos do Mar de Guanan, que também vendia animais vivos.

Em 29 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revisou o risco do coronavírus e decretou emergência global de saúde em razão da doença, que infectou até esta quinta-feira 7.843 pessoas no mundo e levou 170 a óbito na China.

Em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil confirmou três casos suspeitos de coronavírus em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. O Ministério não deu detalhes sobre os pacientes de Porto Alegre e Curitiba e tampouco informou sobre o estado de saúde de ambos. Entretanto, sabe-se que a paciente de Minas Gerais apresentou sintomas compatíveis com o protocolo de prevenção, sendo que ela esteve na cidade de Waham, o epicentro do surto do vírus.

“Atualmente são 428 casos confirmados de coronavírus no Brasil, com 11.278 casos sob investigações médicas, tendo sido registrado 6 mortes”, frisou.