Durante a sessão extraordinária de sexta-feira 20, o deputado Eyder Brasil (PSL), e líder do governo, indicou ao poder executivo, que suspenda ou diminua as visitas nos presídios do Estado, em razão do coronavírus (Covid-19).

O parlamentar que é membro Comissão de Segurança Pública, utilizou a tribuna para alertar sobre a pandemia que vem deixando a população temerosa. “A suspensão ou diminuição é uma reivindicação dos nossos policiais penais, que estão cumprindo as respectivas escalas. Fora dos muros dos presídios, as aulas nas escolas já foram suspensas, bares e restaurantes não devem funcionar”, reforçou.

Eyder deixou claro que os deputados, oficialmente, devem ir para as ruas fiscalizar para o povo, como também acionou a bancada federal. “É um momento em que temos que se reunir, não se esconder”. finalizou.