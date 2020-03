O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 432 milhões aos estados para o reforço ao enfrentamento do Covid-19.

O recurso será encaminhado ao longo da semana e poderá ser utilizado em ações de assistência, inclusive, para abertura de novos leitos ou custeio de leitos existentes nos estados e municípios. São R$ 2 por habitante (leia mais AQUI).

Esta questão chamou a atenção do médico pioneiro em Vilhena Walter Eurípedes Aguiar, que ofereceu o imóvel, do antigo Hospital Santa Helena, de sua propriedade, para locação.

Com 50 leitos, a unidade de saúde foi fechada em 2011, mas está completamente equipada com enfermarias, apartamentos e salas de cirurgias.

Ao Extra de Rondônia, o profissional de saúde afirmou que, devido à pandemia do coronavírus, se dispõe a alugar o imóvel com toda sua estrutura.

“Não houve conversa ainda com nenhuma autoridade local. Ouvi a declaração do Ministro da Saúde e me disponho a alugar o imóvel, com boa estrutura, que funcionou por mais de 30 anos como hospital”, explicou o médico, informando que o Santa Helena é liberado perante a Agevisa.