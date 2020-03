O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) em Rondônia.

Até a tarde de domingo, 22 de março, foram confirmados três casos de Covid-19 no Estado e há outros 163 casos suspeitos, em 15 municípios rondonienses.

Cacoal, considerada a “Capital do Café”, tem 14 casos suspeitos, três a mais dos divulgados neste sábado, 22, quando eram ‘’.

Na noite de sexta-feira, 20, em vídeo, a prefeita Glaucione Rodrigues anunciou o decreto que inclui uma série de restrições em Cacoal já a partir deste sábado, 21 (veja AQUI).

No mesmo dia, porém, a mandatária cacoalense mandou um áudio a um conhecido pastor da cidade, confidenciando a alarmante situação do vírus no município.

“Pastor, a coisa está se agravando não é por dia e si por hora. Estou muito preocupada porque, do jeito que está caminhando, se Deus não colocar a mão, vai morrer muita gente. A coisa está seríssima. Ajude a divulgar e pede às pessoas ficarem em casa. Passa pelo Facebook as mensagem, os cultos, as orações, e pede, encarecidamente: ninguém na rua. É importante que as pessoas fiquem quietinhas em casa. Não é hora de sair”, disse a prefeita.

Ela também revela a impotência das autoridades quando ao coronavírus.

“Já tem muitas pessoas infectadas. Nós não estamos tendo poder de exames. Manda para Porto Velho e o resultado não vem. Imagina uma complicação que não se consegue detectar a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus. Imagine o poder de tratamento? Não tem. Aí vai acabar morrendo muita gente. Indicasse que teremos aí, nos próximos dias, inúmeras pessoas infectadas no Estado e não sei quantos óbitos. Peço a Deus, tenho orado de madrugada e lido Salmo 91 que ‘praga nenhuma chegará a sua tendo’. Nossa tenda é Cacoal, nossa tenda é Rondônia, é o Brasil. Que o senhor esteja eliminando esse mal, em nome de Jesus!”, disse.

CASOS EM RONDÔNIA

Conforme o informativo da Agevisa deste domingo, 22, há casos nos seguintes municípios:

SUSPEITOS:

89 em Porto Velho

23 em Ji-Paraná

14 em Cacoal

07 em Jaru

06 em Ouro Preto do Oeste

06 em Vilhena

04 em Ariquemes

04 em Pimenta Bueno

03 em Rolim de Moura

02 Nova Mamoré

01 em Alta Floresta do Oeste

01 em Espigão do Oeste

01 em Governador Jorge Teixeira

01 em Nova Brasilândia do Oeste

01 em Santa Luzia do Oeste

Total de casos suspeitos: 163 casos

CONFIRMADOS: 3 CASOS

01 caso em Ji-Paraná

02 casos em Porto Velho

Descartados: 30 casos