O deputado federal Mauro Nazif (PSB/RO), protocolou na segunda-feira 23, dois ofícios, um encaminhado para o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro e outro para o ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pedindo a suspensão da cobrança de pedágio em rodovias federais, durante a vigência do estado de calamidade pública devido a pandemia do coronavírus (Covid-19).

“A suspensão dos pedágios em rodovias federais terá um impacto muito positivo no custo do frete, e consequentemente em toda a cadeia logística para que os produtos cheguem ao consumidor final. Por conta da crise, já existe uma diminuição de circulação de mercadorias, o que sozinho já acarreta perdas para o setor”, disse Nazif.

No pedido o parlamentar enfatiza que é necessário a ampliação do prazo até o término do decreto por até trinta dias. “Toda essa situação exige medidas fortes, temos que assegurar enquanto poder público, as condições mínimas para que a população possa superar esse momento crítico com dignidade”, finalizou Mauro.