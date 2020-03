A Polícia Civil de Presidente Médici cumpriu na manhã desta quinta-feira 26, mandados de busca e apreensão nas residências de dois vereadores e no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Castanheiras.

Os alvos foram o vereador Levy Tavares e o presidente da Casa, Izaias Dias Fernandes. Levy foi denunciado após entrar armado na prefeitura da cidade, onde foi protocolar documento no gabinete do prefeito.

“O investigado teria feito questão de deixar transparecer que estava armado, exibindo volume característico na cintura, o que motivou a representação por busca e apreensão junto ao Poder Judiciário, medida que foi deferida”, afirmou em nota a polícia, não informando o envolvimento do presidente do legislativo.

Ainda segundo a polícia, durante o cumprimento, “na residência de Levy Tavares foi encontrado o objeto da investigação, qual seja uma arma de fogo calibre 32, com oito munições intactas. O investigado não reagiu e colaborou com a equipe, indicando de pronto o local onde estava a arma apreendida. Diante das circunstâncias, o vereador foi preso em flagrante delito pelo crime de posse de arma de fogo e na delegacia respondeu também pela ameaça já praticada em apuração. Ao fim do procedimento, o vereador foi liberado mediante o pagamento de fiança, direito do investigado”.

O nome da operação “Crise entre os Poderes”, de acordo com a polícia, faz referência à “disputa pelo poder político no município de Castanheiras, onde existe grande desarmonia entre os membros dos poderes executivo e legislativo municipal, existindo também denúncias contra o prefeito, feitas pelos investigados, por fatos que também são objetos de investigação”.