A prefeitura de Corumbiara detalha os preparativos para a realização de concurso público.

Nesta semana, a Câmara aprovou e o prefeito Laércio Marchini sancionou a Lei Ordinária n° 1178 de 23 de março de 2020 que prevê o certame.

São vários cargos com vagas imediatas e outros em reserva, com salário de até R$ 7,1 mil direcionado para os médicos.

Através da rede social Facebook, o presidente do Legislativo, Valdinei Espíndola, comemorou a aprovação do projeto e sanção da Lei, mas lembrou que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para apreciação e análise.

Portanto, ainda não há previsão de quando realmente o concurso possa ocorrer.

Conforme a Lei, o objetivo do concurso é atender as necessidades emergenciais das secretarias municipais de Saúde, Educação, Cultura e Desporto, Administração e Finanças, Planejamento e Obras e Serviços Públicos e Formação de cadastro Reserva para todas as secretarias.

Entre as vagas estão as de: Médico (R$7.100,00), Advogado / Procurador Jurídico (R$ 3.100,00), Enfermeiro (R$ 3.100,00), Controlador Interno (R$ 3.100,00), Odontólogo (R$ 3.100,00), Psicólogo (R$ 3.100,00), Engenheiro Civil (R$ 3.100,00), Bioquímico (R$ 3.100,00), professor Pedagogia (R$ 2.972,82), entre outros.

