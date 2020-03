Uma tragédia sem precedentes que causou grande comoção da população local, na vila onde o fatídico ocorreu. Uma criança de apenas 3 anos,morreu na última quarta-feira 25, ao cair dentro de uma fossa séptica da residência.

O fato durante uma visita na casa da avó, enquanto brincava no quintal com outras crianças. A mãe e a avó conversavam na área de lazer da residência, quando deram por falta do menino e começaram procurá-la. Foi nesse momento em que a mãe percebeu que a tampa da fossa séptica da residência, que fica na parte da frente do quintal, estava quebrada e deduziu que a criança havia caído no local.

Imediatamente a mãe pulou na fossa, que continha aproximadamente 1,40m de detritos e encontrou a criança já submersa e não apresentando mais movimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em plantão na localidade foi acionada, onde rapidamente chegou ao local e realizou várias manobras de ressuscitação, mas sem êxito.

A guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais CB Rodrigues e SD Heber, foi acionada e esteve no local para coleta de informações e registro do Boletim de Ocorrência Policial.