Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19), a vilhenense que mora em Castellana Grotte na Itália, Lays Helena se casou nesta sexta-feira 27, com o brasileiro descendente de italianos Leonardo.

A vilhenense é filha do famoso cowboy Laerte Farias, e o casal já mora na Itália a cerca de dois anos. A cerimônia foi realizada respeitando as indicações da OMS para prevenção vedando a aglomeração de pessoas e com participação apenas das testemunhas dos noivos.