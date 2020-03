Após intensa investigação da Polícia Civil (PC), os investigadores chegaram a dois suspeitos e localizaram o carro do proprietário do Mercado Moreira, tomando em assalto, no bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena, leia (AQUI).

Após prender dois suspeitos, sendo um maior de idade e um adolescente, os policiais civis localizaram o veículo na BR-174, sentido Juína.

Porém, os bandidos haviam colocado fogo no automóvel que ficou totalmente destruído. Agora com a prisão dos suspeitos, a polícia vai saber se há outros envolvidos no crime.