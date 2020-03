Dois criminosos foram presos pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 27, após um roubo a transeunte no bairro Residencial Florença, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM) recebeu a informação de um roubo no endereço citado.

Uma equipe da PM se deslocou até o local e em contato com vítima, R.A.C, de 21 anos, relatou que caminhada pela RUA RF-01, quando dois homens, numa motocicleta Honda Biz, o abordaram.

Em ato continuo, o carona, sendo este magro de pele morena e estatura média, em posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que a vítima que entregasse seu celular.

Com medo, a vítima entregou o aparelho para o criminoso que, após ação, fugiu com seu comparsa em direção ignorada.

A vítima, ainda, informou que o meliante que pilotava a motocicleta era de pele morena, magra e de barba.

A guarnição que atendeu ocorrência realizou diligências pela Avenida 34 com Rua 831 e avistaram dois elementos, numa moto, com as mesmas características e deram voz de parada nos suspeitos.

Na revista, o carona foi identificado como E.S.C. Ele tinha uma arma de fogo (revólver calibre 38) com cinco munições intactas. Já o condutor, identificado com as iniciais J.C.C, estava com um celular Apple Iphone, que tratava-se do celular roubado da vítima.

Na motocicleta, os militares localizaram uma carteira feminina com documentos pessoais de várias pessoas

Ambos receberam voz de prisão e foram algemados, mas o detido J.C.C, tentou fugir, mas, logo depois, acabou sendo contido pelos militares e foi conduzido junto com seu comparsa para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.