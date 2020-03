As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda, em cumprimento ao Decreto nº 24.871 publicado pelo governo do Estado de Rondônia, usa de profissionalismo e principalmente respeito ao consumidor na prevenção ao coronavírus e colocou sua capacitada e atenciosa equipe de consultores de vendas a disposição para atender online e via WhatsApp com todas as precauções sem sair de casa! Na foto a consultora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues.

Atendendo ao Decreto nº 24.871 publicado pelo governo do Estado de Rondônia, as concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda colocam os contatos de seus consultores de vendas para atendimento online. Tirem dúvidas, consultem facilidades e podem até fechar negócios.

O presidente do conselho de administração da Cooperativa Sicoob Fronteiras, Carlos Alberto Biazi, disse que a instituição permanece ao lado do cooperado nesse período preocupante que a sociedade está vivendo.“Mesmo nesse cenário de incertezas, nossos associados podem continuar contando com nosso costumeiro apoio”, afirmou.

O atendimento presencial deve permanecer suspenso até que a situação seja normalizada, como medida de prevenção a propagação do coronavírus (Covid-19). “Temos que proteger a saúde da sociedade, dos cooperados e de nossos colaboradores”, disse.

Enquanto isso, segundo o presidente, a cooperativa continua prestando todo o atendimento necessário a seus associados, por meio de telefone e de seus canais digitais. Ele também afirmou que os aplicativos e outros serviços de autoatendimento, permanecem funcionando normalmente.

Segundo o presidente, a Sicoob Fronteiras é uma cooperativa sólida, que está preparada para atender o cooperado nos mais diversos cenários. Ele citou como opção também, os investimentos do Recibo de Depósito Cooperativo (RDC).

“Queremos dar todo o apoio necessário ao nosso cooperado e acreditamos que muito em breve possamos nos dar as mãos e nos saudarmos alegremente, conforme as características de nosso povo”, disse.