Um motorista que trafegava pela “Estrada do Boi”, na região de Corumbiara, achou bonita a atitude de um caminhoneiro que estava com uma vassoura, um galão e uma enxada tapando buracos.

Com isso, parou para parabenizar a atitude do estradeiro. E, em conversa com o caminheiro, este disse que sempre foi homem de boleia. Porém, já havia sido vereador em Vilhena, e depois do final de seu mandato voltou a profissão.

De acordo com o ex-vereador vilhenense Elias Alves Damascena, conhecido por Elias Músico, está trabalhando puxando soja naquela região e com os buracos aumentando a cada dia, ele para, tira a água e enche os buracos com cascalho, e assim evita de trafegar na beira da rodovia por ser perigoso e assim evita acidente.

>>>>>>Veja vídeo abaixo:

