Um homem suspeito de tentar praticar um assalto foi preso na madrugada de domingo, 29, durante uma perseguição policial no bairro Cidade Verde em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a Central de Operações da Polícia Militar (PM) recebeu a informação que um motorista estava sendo perseguido por dois elementos em motocicleta com suspeita de assaltá-lo.

Uma guarnição da P-trân, que estava de ronda, flagrou a dupla suspeita no bairro Bela Vista e deram ordem de parada, porém não obedeceram e os suspeitos empreenderam fuga com manobras arriscando a vida de pedestres e ciclista no caminho.

Contudo, no trajeto da Praça do Shopping, o suspeito que estava na garupa da moto acabou caindo na pista e mesmo machucado fugiu correndo e pulando um muro próximo.

Entretanto, outras viaturas foram no encalço do condutor da motocicleta, mas este colocou a mão sob a camisa ameaçando puxar uma arma. Contudo, próximo ao bairro Cidade Verde, acabou perdendo o controle do veículo e caiu, e, mesmo ferido, tentou fugir, mas o meliante acabou detido.

Durante a captura, o mesmo desferiu chutes e socos contra os militares, foi algemado e levado para a delegacia.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.