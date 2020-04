Durante a sessão ordinária realizada na terça-feira 31, o deputado Eyder Brasil (PSL) defendeu a necessidade de aquisição de cestas básicas com recursos do Fundo do Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP).

O parlamentar enviou cópias para a Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) de sua indicação.

Preocupado com as famílias de baixa renda e autônomos no Estado de Rondônia, em meio a pandemia do coronavírus que assola o país, o deputado lembrou que o momento é delicado, tendo em vista que muitos trabalham na informalidade. “A pandemia impediu que essas famílias garantissem a única fonte de renda. Esse é o momento que a SEAS poderia utilizar esse fundo “, disse.

Ainda na sessão, o parlamentar foi incisivo ao cobrar o Poder Judiciário, que, em uma ação, impediu que o Estado não flexibilizasse o isolamento vertical. “Quero convocar o judiciário, que destinem parte dos seus recursos, já que impediram o isolamento vertical. Temos por exemplo os mototaxistas, que estão clamando, pois não sabem de onde vão tirar o próprio sustento,” questionou.