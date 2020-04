Cinco, dos sete primeiros colocados nos processos seletivos de recrutamento de estagiários da Justiça Federal e do Tribunal Regional de Trabalho são acadêmicos da Unesc.

A conquista, de acordo com os aprovados, se deve principalmente à dedicação do corpo docente do curso e da coordenação, sempre alinhados em atender todas as demandas dos acadêmicos e evitando que qualquer acadêmico saia de sala de aula com dúvidas, como destaca Patrícia de Souza Pereira.

Para Hyslany Cibelly Barbosa Ribeiro “a razão para participar do processo seletivo para mim, vai além de conciliar a teoria e a prática, que é um dos maiores anseios dos acadêmicos. É uma importante oportunidade de agregar conhecimento, de construir quem eu desejo ser, é fazer sentido ao meu empenho. Quero vivenciar a prática profissional no âmbito do TRT, adquirir conhecimento e capacidade para construção de uma profissional de excelência para o exercício da minha futura profissão”, explica.

Isabelly Caroline Gask de Souza, garantiu sua vaga e explicou: “O que me motivou a participar foi a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e colocar em prática aquilo que tenho visto na teoria ao longo do curso. Estou muito feliz”, enfatiza.

Sobre cursar direito, Isabelly não tem dúvidas. “Primeiro, o curso de direito da Unesc tem uma coordenação e um corpo docente que estão diariamente preocupados com nossa formação e aprendizado. Me sinto motivada por estudar numa instituição onde existem pessoas que me estimulam e que me auxiliam a explorar o meu potencial no âmbito profissional”, concluiu.

Conforme o Decreto do Governo do Estado de Rondônia Nº 24.887, desde o último dia 23, as concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura adotaram todas as medidas de responsabilidade social em seus serviços e mantém aberto apenas os setores de peças e serviços.

Para atender seus clientes nas vendas, a Fiat PSV colocou sua capacitada e atenciosa equipe de consultores de vendas atendendo via WhatsApp. Na foto o consultor de vendas Jarbas Junior.

As melhores ofertas da Fiat reunidas numa coletânea exclusiva para o cliente Fiat aproveitar sem sair de casa!

Atendendo ao Decreto nº 24.871 publicado pelo Governo do Estado de Rondônia, as Concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura colocaram os contatos de seus consultores de vendas para atendimento online. Tirar dúvidas, consultar facilidades e até fechar negócios.

Filiada à Central Rondon, a Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras adotou medidas de prevenção ao contágio do coronavírus (Covid-19) – Cancelamento de pré-assembleias, eventos, treinamentos, reuniões somente via remota, intensificação de limpeza de móveis, utensílios e itens usados por colaboradores, direcionamento dos cooperados para o atendimento por meios digitais, incentivo ao uso de cartões de débito/crédito e pagamentos eletrônicos.

Recomendação de evitar contato físico entre funcionários. Colaboradores com sintomas será afastado de suas atividades na cooperativa. Na foto o diretor administrativo Tiago Zandoná do Sicoob Fronteiras.

Em Cacoal, a renomada e tradicional Casa & Decoração colocou o WhatsApp 69 98402-5491 a disposição dos clientes para atendimento, neste momento de pandemia do coronavírus.

A moderna e elegante loja de móveis, móveis planejados, cortinas sob medida, tapetes, decorações para qualquer tipo de ambiente, onde se encontra tudo para deixar uma residência ou escritório mais lindos e elegantes ainda, continua seguindo todas as medidas para evitar a disseminação do vírus, conforme determina o Decreto Decreto nº 24.871 publicado pelo Governo do Estado de Rondônia. Na foto os atenciosos sócios-proprietários Otávio Foli e Wender Garcia.

No último dia 31, foi realizada missa de ação de graças dos 56 anos de fundação da Eucatur! Neste ano para festejar os 56 anos de história, dedicação e amor pelo transporte, devido a pandemia do coronavírus, a comemoração foi através de diversos canais de comunicação online.

Na foto, o fundador Assis Gurgacz da renomada empresa entre parte da família Gurgacz, seu filho senador da república Acir Gurgacz com a esposa Ana Maria Cardoso Gurgacz, o filho Assis Gurgacz Neto, sua esposa Mariana Totti Alferes Gurgacz e os filhos Assis Miguel, e os gêmeos Gabriel e Helena, a filha Jaqueline Gurgacz Ferreira, e o irmão ex-deputado estadual Airton Gurgacz e sua esposa Solange Gurgacz.