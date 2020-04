Dois novos casos suspeitos de coronavírus (covid-19) foram identificados em Vilhena até 18h15 desta quinta-feira, 2 de abril.

Ao mesmo tempo, um caso foi descartado. Dessa forma, Vilhena tem agora 9 casos suspeitos e 8 descartados, até o momento.

Nenhum paciente está internado com suspeita de coronavírus, assim como não há nenhum caso confirmado de covid-19 na cidade.

Os dois novos casos suspeitos são de crianças. Uma delas, de origem indígena, foi internada no Hospital Regional de Vilhena com dificuldade para respirar nesta quinta-feira.

A insuficiência respiratória prevaleceu e a criança veio a óbito. Visto que o Ministério da Saúde está monitorando criteriosamente todas as mortes por problemas respiratórios, uma das complicações mais graves da covid-19, foi coletado exame da criança e enviado à Porto Velho.

A outra criança suspeita é monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde e permanecerá em isolamento domiciliar enquanto for necessário.

O exame do paciente de 73 anos que veio a óbito no Hospital Regional de Vilhena, que também acabou sendo enquadrado como caso suspeito devido ao protocolo do Ministério da Saúde, resultou negativo para covid-19.

NOVAS FLEXIBILIZAÇÕES AO COMÉRCIO

O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu na tarde desta quinta-feira, por meio de videoconferência, e deliberou sobre novas flexibilizações ao comércio.

Um avanço que passa a valer para esta sexta-feira, 3 de abril, é a liberação, às atividades descritas no inciso I do artigo 23, de manter funcionando o setor financeiro para recebimentos de boletos, faturas e valores devidos pelos clientes, observadas as regras de distanciamento e assepsia.

Ao mesmo tempo o Comitê incluiu recomendação de ampliação do horário de funcionamento aos estabelecimentos comerciais de alimentos, a fim de evitar aglomerações.

O Boletim do Governo do Estado publicado na noite desta quarta-feira revelou que Rondônia tem 10 casos confirmados e agora soma 493 descartados e 162 aguardando resultados.

O Estado continua tendo registrado, até o momento, somente uma morte por covid-19, em Porto Velho. No entanto, nesta quinta-feira, houve também registro de uma internação de pessoa com covid-19.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.