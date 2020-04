O Patriota fechou na semana passada a filiação de várias autoridades do governo de Rondônia, visando às eleições 2020 para prefeito e vereadores em Rondônia.

O ato foi selado através de uma reunião na sede da agremiação na capital e contou com a presença de lideranças locais e do interior, ocasião em que ficou definido que a sigla lançará candidatos ou vices, em 22 cidades de Rondônia.

A partir de agora começa o trabalho de mobilização do partido na capital e interior para formação e preparação das nominatas de vereadores, que têm prazo até dia 04 de abril para constar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

VILHENA

Em Vilhena, o partido vem somando esforços para as eleições municipais, no sentido de agregar pessoas com ideologias partidárias idênticas a do presidente Bolsonaro, para fortalecer as ações do governo, sendo o governador Marcos Rocha, a pessoa ligada ao presidente da república.

Em contato com o representante do governo no Cone Sul, secretário executivo Nilton Gomes, que também é o presidente do partido em Vilhena, o mesmo afirmou estar realizando um trabalho de base, buscando filiações e conversando com pessoas, lideranças que queiram somar ao projeto partidário.

“Já temos um nome forte a ser apresentado a sociedade para disputar o cargo de prefeito. Só posso afirmar que esse nome tem ligação com a mesma linha de atuação do nosso governador e presidente. Apresentaremos um nome novo a sociedade que é a detentora do poder, mas reafirmo, nesse momento estamos focados nas filiações, estamos abertos a conversas com as pessoas de bem e principalmente quem tiver interesse em entrar na vida política, pode nos procurar” destacou Nilton.