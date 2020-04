Um adolescente, de 16 anos, foi detido pela polícia acusado de ter assediado uma estudante dentro de um ônibus viagem no terminal rodoviário em Vilhena.

O caso aconteceu na tarde se segunda-feira, 01, e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia, foi até o local e, em contato com a vítima, E.F., de 27 anos, esta informou que ao descer do ônibus que parou no terminal rodoviário, um rapaz passou a mão em suas partes íntimas.

A denunciante questionou dizendo se “está vendo o que está fazendo”. Logo em seguida, ele saiu do veículo.

A vítima, ainda, informou que o mesmo já havia feito a mesma coisa em outras passageiras dentro do ônibus.

O suspeito foi detido pela polícia e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.