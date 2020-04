O Itamaraty respondeu ao ofício encaminhado pelo deputado Mauro Nazif no último dia 30, pedindo que a união realize a repatriação dos brasileiros localizados na Bolívia.

Em resposta, o ministro das relações exteriores Ernesto Araújo, declarou que no caso específico da Bolívia, por conta da suspensão de voos e de transportes rodoviários, a avaliação da embaixada em La Paz e dos consulados em Cochabamba e Santa Cruz de La Sierra, é que a melhor forma de evacuação é a terrestre.

E nesse sentido tem facilitado o retorno de brasileiros via rodoviária até a fronteira em Porto Quijarro, em ônibus fretados. O ministério ressalta ainda, que a as comunicações devem ser dirigidas aos telefones listados no site do Itamaraty e nas Américas para o seguinte número: + 55 61 98260 0610.

“O Estado brasileiro precisa agir! Os brasileiros que estão na Bolívia, estão sem proteção de saúde local e vulneráveis ao número de infectados que só aumenta pelo coronavírus e em muitos casos, colocando suas vidas em risco ao tentar retornar para o Brasil, porque não estão conseguindo retornar legalmente”, disse Nazif.