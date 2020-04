Na tarde de quinta-feira, 2, a Polícia Militar (PM), foi informada que numa casa na Rua 731, no bairro Marcos Freire, em Vilhena, havia suspeita de comércio de entorpecente, receptação e corrupção de menores.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição foi acionada para dar apoio aos policiais do Núcleo de Inteligência (NI), na qual a informação dava conta que os militares monitoravam um homem que estava com uma moto com suspeita de roubo/furto.

Foi observado pelos militares que o suspeito fez ligação direta no veículo, e levou até uma casa na Rua 731, para que fosse escondida.

Com isso, foi feito incursão no local, mas uma garota menor de idade, fechou a porta para dar tempo de o suspeito fugir e avisar os demais membros da quadrilha sobre o trabalho da polícia, sendo necessário força bruta para abrir a porta e assim conseguir deter o suspeito e recuperar a moto que havia sido escondida no local.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).