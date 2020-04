A casa de shows mais sertaneja de Vilhena acaba de lançar uma promoção imperdível. Agora, o cliente pode adquirir um voucher com créditos para gastar em qualquer evento no Old Ranch.

A promoção “Old em dobro” possui pacotes de créditos que variam de R$ 100,00 a R$ 500,00 dando direito a consumação mais entradas vip, todas essas vantagens com 50% de desconto.

Serão vendidas apenas 100 unidades que devem ser consumidas em um único evento de sua escolha até o dia 31 de dezembro de 2020. Para garantir o seu basta entrar em contato através do telefone 9 8134-4990 ou ir até o Posto Catarinense II da Avenida Brigadeiro.

E mais, o Old Ranch em parceria com o Extra de Rondônia está sorteando três vouchers no valor de R$ 100,00. Para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone nos comentários desta matéria.