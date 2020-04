Após inúmeras conversas com os mais variados partidos, de quase todas as matizes ideológicas e programáticas, enfim, Sid Orleans decidiu cerrar fileiras no Cidadania, partido dirigido no Estado pelo jovem advogado e professor Vinícius Miguel.

Orleans justifica a escolha argumentando que Vinícius é pré-candidato a prefeito de Porto Velho e “tem amplas condições de vencer as eleições com propostas inovadoras para a cidade, pois possui preparo suficiente. Não foi por acaso que teve mais de 110 mil votos, sendo mais de 70 mil só em Porto Velho”.

Perguntado se não temia pela nominata formada pelo Cidadania, Orleans se mostrou confiante. “Vamos disputar votos em todos os segmentos da sociedade de Porto Velho, desde os mais jovens, passando pelos pequenos empresários, até na área cultural. E com propostas claras, exequíveis. Estou muito animado com os nomes que já reunimos de ontem para hoje e que conseguiremos reunir até as 23h59 de sábado”.

Para o pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, Vinícius Miguel, a filiação de Sid Orleans é motivo de orgulho para ele e o partido. “Estar ao lado do Sid é o prenúncio de um futuro vindouro e de uma longa caminhada, pois ele representa o lado bom da política: é coerente, obcecado pelo trabalho, articulado e, sobretudo, conciliador. Sua chegada vai nos ajudar muito e esperamos, igualmente, contribuir ainda mais com seu mandato”, afirma Vinícius.

Faltando dois dias para o fim do prazo de filiações partidárias, as especulações sobre o destino de Sid Orleans se encerra neste momento, com os anúncios de sua candidatura a vereador e a de Vinícius Miguel a prefeito.

CURRÍCULO E EXPERIÊNCIA

Sid Orleans já exerceu o mandato de vereador por duas ocasiões. Também tem experiência em gestão, tendo sido secretário municipal de Saúde de Porto Velho da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia.