Um vídeo postado nas redes sociais nesta sexta-feira, 3, pelo Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, Fernando Máximo, mostra sua preocupação com informações que recebeu sobre pacientes suspeitos e com diagnóstico positivo para covid-19, que em tese deveriam estar em quarentena, nas suas casas.

Contudo, segundo o secretário, recebeu informação que numa cidade do interior tem pacientes que não estão respeitando as recomendações, e saíram de casa. Com isso, podem infectar diversas pessoas e causar grandes transtornos ao Estado.

De acordo com Fernando o que estes pacientes suspeitos e positivados estão fazendo é crime, e podem ser presos.

>>>>>>Veja o vídeo:

