Uma casa foi alvo de furto na manhã de sexta-feira, 03, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a Central de Operações da Polícia Militar (PM) recebeu a informação de um furto numa casa na Rua Erminio Batalha, no bairro Cristo Rei.

Uma guarnição se deslocou até o endereço e em contato com a vítima, está relatou no dia do fato se ausentou do imóvel e horas depois, ao retornar, percebeu a janela dos fundos arrombada.

Ao verificar, a vítima constatou que o ladrão levou sua televisão, de 50 polegadas.

A guarnição que atendeu a ocorrência e realizou diligências pelo bairro, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.