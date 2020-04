Os primeiros 40 litros de álcool em gel produzidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Colorado do Oeste, foram distribuídos a instituições públicas do próprio município. Ao todo, já foram produzidos 130 litros do produto.

A ação objetiva ajudar no problema da falta desse material nas unidades de saúde da região Cone Sul do Estado, tendo como parceiros o Ministério Público, unidade de Colorado do Oeste, e o poder público municipal.

Com a liberação da produção de álcool em gel pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as instituições podem contribuir em suas localidades. Dessa maneira, uma equipe de técnicos de laboratório de química do campus Colorado do Oeste iniciou os testes de produção nos laboratórios do Ifro.

Segundo a técnica em laboratório de química, Lizianne de Matos Emerick, a concessão da agência vale para universidades, institutos federais e farmácias de manipulação. “Importante falar que em casa não é possível produzir álcool em gel de qualidade e da forma correta, porque principalmente os reagentes utilizados são produtos controlados, não sendo qualquer pessoa que tem acesso a isso. Além do mais, é preciso ter controle, não é só fazer e misturar, tem que ter um pH adequado e também a viscosidade tem que estar adequada, para ser um produto bom e passível de uso pelas pessoas”.

Lizianne ainda ressalta que as instituições liberadas para realizar o procedimento seguem protocolos de controle de segurança e possuem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para essas manipulações. Outros três técnicos estão envolvidos do campus, havendo o apoio de outras áreas do Instituto nesta ação.

Para o secretário de saúde de Colorado do Oeste, Gilmar Gervásio, a parceria representa o resultado da união entre todos da sociedade. “Só temos que agradecer essa parceria, a contribuição neste momento em que todos estão se unindo para que possamos neste momento difícil amenizar e resolver as situações que porventura possam vir a acontecer também”. Ele ainda conta sobre a busca por parte do município em contribuir com produtos para a fabricação de mais álcool em gel, acrescentando a dificuldade em conseguir alguns dos insumos, e que após contato com fornecedores aguarda a reposição em estoque para que se possa fazer a aquisição.

PRODUÇÃO

Após o Ifro avaliar a viabilidade foi iniciada a produção de álcool em gel nas instalações do próprio campus. Destaca-se que essa fabricação está sendo realizada por uma equipe qualificada e seguindo todas as normas de segurança e de qualidade de produção.

Na terça-feira 31, foi realizada a entrega do primeiro lote, com cerca de 35 litros de álcool gel já embalado, para Colorado do Oeste. As doações vêm ocorrendo desde então. Estão sendo beneficiados o Hospital de Colorado e outras unidades de saúde cadastradas junto à parceria, tendo essas instituições apresentado ao Ifro demanda mensal de 270 litros.

Através da parceria com o MP-RO, pretende-se auxiliar outros municípios da região, conforme explica o Diretor-Geral do Campus Colorado do Oeste, Marcos Aurélio Anequine de Macedo. “Hoje foi nossa primeira entrega de álcool em gel, com embalagem nossa, para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai redistribuir para alguns órgãos públicos de saúde do município. E essa parceria está para se estender a todos os municípios do Cone Sul: Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras e Cerejeiras, desde que consigamos mais insumos, principalmente carbopol e glicerina”.

Inicialmente estão sendo utilizados insumos próprios do campus, o que limita a quantia que ainda poderá ser produzida. A unidade deverá realizar projetos para que haja insumos através de parcerias, mantendo a produção enquanto durar a crise de abastecimento do produto.

A parceria tem sido muito importante para toda a comunidade, comenta o diretor de Colorado. “Como servidor público é um dos nossos deveres, com todo o nosso conhecimento da equipe e da estrutura do campus, produzir para atender a comunidade externa”, diz Anequine ainda agradece a equipe que está desenvolvendo as atividades.