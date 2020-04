O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) afirmou na terça-feira 07, em pronunciamento que é preciso união das classes política e empresarial e de “todos os que podem ajudar a população” contra o novo coronavírus.

O parlamentar exaltou o trabalho dos profissionais da saúde e advertiu que, segundo os especialistas, o pior momento da pandemia, está por vir.

Por isso, o senador defendeu o uso do dinheiro do fundo eleitoral previsto para 2020 no combate à Covid-19 e na assistência aos mais vulneráveis. Ele também pediu apoio dos senadores para que seja aprovado projeto de lei de sua autoria que suspende o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados contratados por pensionistas e aposentados (PL 1.519/2020).

“É hora de todo mundo colaborar. Os bancos que muito já ganharam, ano a ano, batendo recorde de lucros podem muito bem dar apoiamento, nesse momento, para a população mais carente do nosso país”, disse ele.

Acir Gurgacz cumprimentou o presidente do senado, David Alcolumbre, que retornou às atividades após se recuperar da Covid-19 e elogiou sua decisão de defender a permanência do ministro da saúde Luis Henrique Mandetta, no cargo. Ele ainda parabenizou o vice-presidente, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), pelo trabalho realizado durante o período em que Alcolumbre esteve afastado.