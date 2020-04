O crescente número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Amazonas levou o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) a solicitar do governo de Rondônia que sejam reforçadas com a máxima urgência as barreiras sanitárias, fluvial e terrestre, na BR-319 e nos portos no trecho entre os dois Estados, com o objetivo de evitar a propagação do vírus.

O Amazonas se tornou o estado da região Norte com o maior número de infectados, com 636 pacientes positivos para a Covid-19 e 23 óbitos, registrados na terça-feira 07.

Rondônia, de acordo com a secretaria estadual de saúde, assinala 23 casos confirmados e uma morte. Ambos Estados com decretos de calamidade pública e orientação para cumprimento de isolamento social e restrições quanto ao funcionamento do comércio.

Para o deputado Lazinho da Fetagro faz-se necessário redobrar as medidas de segurança na fronteira com o Amazonas. “O livre acesso ao Estado do Amazonas sempre foi amplo, especialmente por conta da ponte sentido Porto Velho\Humaitá e ainda, além do acesso terrestre temos o acesso fluvial que também é constantemente utilizado. Dessa forma é de extrema importância que seja providenciado o reforço urgente nas barreiras para que nosso Estado continue controlando a propagação do Covid-19”, argumentou.