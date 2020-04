Polícia Judiciária Civil age com rapidez no Residencial Morar Melhor e prende 7 elementos de organização criminosa com armamento pesado, dentre eles uma metralhadora alemã automática de calibre 9mm.

Na noite da última segunda-feira, 6, por volta das 19 horas, após denúncia anônima recebida via Disque 197, Agentes da Polícia Judiciária Civil se deslocaram ao Residencial Morar Melhor e com uma ação cirúrgica foi possível identificar os suspeitos, prender os autores, apreender armamento bélico e, consequentemente, preservar a vida evitando novos crimes na capital e no estado de Rondônia.

Agentes abordaram o veículo marca Ford, modelo Eco Esport, cor escura, com 7 elementos, portando diversas armas de fogo, dentre elas: uma pistola calibre .40 com 15 munições intactas, revólver calibre .38 com 13 munições intactas, uma metralhadora alemã automática calibre 9mm com 108 munições intactas, além de máscaras do tipo balaclava pretas e outras armas brancas.

Após a localização das armas, policiais deram Voz de Prisão aos conduzidos, leram os direitos constitucionais e os encaminharam à Central de Flagrantes para realização do Auto de Prisão em Flagrante.

Cabe ressaltar que os conduzidos afirmaram aos policiais civis serem membros da organização criminosa , facção, Família do Gueto (FDG)/ Primeiro Comando do Panda (PCP), além de todos serem faccionados, entre estes haviam os que exerciam cargos de relevância. Outro integrante de destaque é um menor de idade P.R.S.M, demonstrando que até mesmo menores de idade vem sendo recrutados para o cometimento de crimes.

O Residencial Morar Melhor tem sido alvo de criminosos que disputam o tráfico de drogas na capital. Diversas ações policiais foram realizadas no residencial. A Polícia Civil está atenta a este fato e tem trabalhado a fim de combater o crime na localidade.