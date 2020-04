Vilhena vai receber o primeiro de três ônibus que devem chegar a Rondônia com estudantes rondonienses repatriados.

A expectativa é que o ônibus, com 33 estudantes de outros municípios, desembarque no final da tarde desta quinta-feira, 9, no Posto de Fiscalização, na divisa do Estado.

De acordo com Alfredo Guancino Junior, coordenador da Vigilância Sanitária (VS), os outros dois ônibus, que têm estudantes de Vilhena, chegam nos próximos dias.

A equipe da VS vai dar apoio à 3ª Gerência Regional de Saúde, que é responsável pelo recebimento dos repatriados.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros acompanha os passageiros.

Alfredo informou que, após o desembarque, cada estudante ficará sentado distante do outro, irão receber uma ficha, onde serão anotadas várias informações importantes, como o nome, endereço, telefone, destino e sem tem algum sintoma de coronavírus.

Os estudantes, que estavam fora do Brasil, serão orientados a ficarem em quarentena de 15 dias em casa e, caso um deles apresente sintomas do coronavírus, deverão procurar a unidade de saúde ou o setor de epidemiologia do município.

Os outros dois ônibus