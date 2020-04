Levantamento do Extra de Rondônia constata: a Câmara de Vilhena se destacou no Cone Sul de Rondônia, neste primeiro trimestre do ano, no quesito economia com diárias destinadas aos parlamentares e servidores da Casa de Leis.

Enquanto isso, no lado contrário, a Câmara de Chupinguaia, um dos menores da região, foi a que mais gastou com viagens para seus membros.

As informações foram colhidas através do site do Portal da Transparência das sete Casas de Leis.

Pela ordem, a Câmara de Vilhena foi a mais “econômica” entre janeiro, fevereiro e março deste ano, com gastos em diárias de apenas R$ 6,3 mil

Já, se destacando como a mais gastadora, Chupinguaia está no topo da lista com gastos em diárias de R$ 50 mil (Leia mais AQUI e AQUI).

Percentualmente, o resultado revela uma disparidade no controle dos gastos públicos entre as Câmara de Vilhena (a mais econômica) e Chupinguaia (a mais gastadora).

Enquanto Vilhena tem 13 vereadores e, em regra, os gastos deveriam ser superiores, a Câmara de Chupinguaia – que tem 9 vereadores – supera as expectativas.

Para o presidente da Casa de Leis de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), o resultado tem um nome: “responsabilidade e zelo com o erário público”.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Macedo, explicou que as economias no Poder Legislativo não se resume ao corte de diárias, mas também à reforma e ampliação do prédio da Câmara e a devolução total de R$ 2,5 milhões à prefeitura de Vilhena: uma de R$ 2 milhões no final de 2019 e outra de R$ 500 mil neste ano para o combate à pandemia.

“Deixamos somente o essencial ao funcionamento da Casa. Essa economia representa o respeito que temos com o dinheiro público através de um trabalho conjunto de todos os vereadores. Essa é a nossa resposta às críticas de pessoas que falam sem conhecimento apenas com objetivos eleitorais”, encerrou.

>>> VEJA O RANKING – TOTAL DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020

** VILHENA – R$ R$ 6,3 mil

** CABIXI – R$ 7,4 mil

** CORUMBIARA – R$ 17, 2 mil

** PIMENTEIRAS DO OESTE – R$ 18,1 mil

** COLORADO DO OESTE – R$ 27,8 mil

** CEREJEIRAS – R$ 31,8 mil

** CHUPINGUAIA – R$ 50 mil