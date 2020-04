“É um orgulho de liderar essa equipe tão comprometida e competente. Aos que saem, em cumprimento aos prazos eleitorais, desejo todo o sucesso nos desafios. Aos que assumem, contem comigo, e com todos os servidores municipais, pois temos muito trabalho pela frente”.

Com estas palavras, o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) realizou, nesta semana, as mudanças necessárias no seu secretariado em Pimenteiras do Oeste.

A “dança das cadeiras” ocorre em decorrência de prazos para desincompatibilização visando às eleições municipais de outubro de 2020.

As mudanças nas titularidades aconteceram nas seguintes secretarias municipais: Agricultura (SEMAGRI), Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), Saúde (SEMUSA), Turismo e Meio Ambiente (SEMTUR) e Acompanhamento de Projetos e Convênios (SEMAPC),

Segundo Dondé, a mudança também faz parte de uma reforma administrativa. “É natural um governo realizar algumas mudanças de secretariado. Isso revigora a equipe para o início da segunda parte do mandato. São perfis adequados para diferentes momentos da gestão. Essas medidas são necessárias para que possamos seguir o planejamento estratégico da Prefeitura”, destacou o mandatário municipal, agradecendo, ainda, os agora ex-secretários pelos serviços prestados em prol do município.

AS PASTAS FICARAM ASSIM DEFINIDAS:

SEMAGRI: sai Jorge Fernandes Leite e assume Elisan Hermont Andrade Gomes, que estava à frente da SEMTUR;

SEMTAS: sai Jocileide de Souza Rodrigues e assume Adnair Gomes de Freitas, que era Diretora Geral da Administração da Saúde;

SEMUSA: sai Moizes Herreira Penha e assume Rodrigo Sordi Moreira, que era titular da SEMAPC;

SEMTUR: sai Elisan Hermont Andrade Gomes e assume Mauro César Costa, que era Diretor de Departamento Administrativo;

SEMAPC: sai Rodrigo Sordi Moreira e assume Everton Nogueira de Menezes, que era Diretor Gerente Municipal de Convênios.