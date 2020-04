Vilhena registrou neste sábado, 11 de abril, mais um caso suspeito de covid-19.

Dessa forma, Vilhena registrou até as 19h deste sábado: 1 caso confirmado, 6 casos suspeitos e 23 descartados.

Porém, não há nenhum caso ativo de covid-19, visto que o caso confirmado já está recuperado e não transmite mais.

O caso suspeito identificado hoje foi internado e recebe atenção hospitalar, apesar de não ter quadro grave.

O paciente suspeito internado ontem também continua em internação, sem necessidade de respirador.

FLEXIBILIZAÇÃO DO COMÉRCIO

O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu neste sábado para analisar o decreto municipal à luz das decisões judiciais aplicadas a outras cidades que flexibilizaram o comércio local e também ponderou a possibilidade de liberação tendo como teto o decreto estadual ainda em vigor.

A evolução epidemiológica municipal foi debatida, especialmente a necessidade de se traçar um quadro local mais completo através de mais testes para melhorar a capacidade de tomada de decisões.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que nos próximos dias centenas de testes do Estado e da Prefeitura estarão disponíveis para aumentar os diagnósticos.

O debate continuará neste domingo em nova reunião do Comitê, que analisará inciso por inciso do atual decreto municipal, bem como recomendações da Saúde para prevenção no comércio e reivindicações dos empresários locais.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Para colaborar com a população que está com dificuldade no cadastramento do aplicativo do Auxílio Emergencial de R$ 600, do Governo Federal, a Prefeitura de Vilhena vai disponibilizar cinco locais de atendimento com servidores municipais a partir da próxima segunda-feira, 13, até o dia 24 deste mês.

O auxílio ajudará trabalhadores que, neste momento de pandemia, estão impedidos de trabalhar ou com dificuldades financeiras.

34 CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 34 casos confirmados, 777 descartados e 57 aguardando resultados. O Estado continua tendo registrado, até o momento, duas mortes por covid-19, em Porto Velho, nenhuma internação de pessoa com covid-19 e 13 pacientes curados.

No Brasil o número já ultrapassou 20 mil casos confirmados, com 1.124 mortes, e no mundo são mais de 1,7 milhão e 108 mil mortes.