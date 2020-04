Um grupo de vereadores enviou ofício ao prefeito Laércio Marchini (PDT) requerendo informações do Executivo a respeito das medidas adotadas visando ajuda a famílias de trabalhadores que perderam seus empregados e apoio fiscal a empresa em decorrência da pandemia em Corumbiara.

Apesar de o município não ter apresentado nenhum caso suspeito (ou, se teve, não houve divulgação do mesmo), a prefeitura de Corumbiara emitiu Decreto de estado de calamidade pública em 31 de março.

O ofício – assinado pelos vereadores Valdenei Espíndola, José Carlos, Ildelita Oliveira e Terezinha Silva, integrantes da Mesa Diretora do Legislativo – considerou a necessidade de apoio aos atingidos pelas proibições do Estado e do Município em função do fechamento do comércio local e demissão de funcionários e colaboradores, bem como proibição de atividades de ambulantes, autônomos e prestadores de serviços em Corumbiara.

“A Mesa Diretora solicita informações quanto às medidas que serão adotadas para que aqueles estabelecimentos atingidos pelas proibições recebam algum tipo de apoio fiscal do município de Corumbiara, tais como isenções ou prorrogações de taxas (iluminação pública, manejo de lixo, etc), impostos (IPTU, ISS, ITBI, etc) e juros de multas da dívida ativa, prorrogação dos alvarás, etc, bem como informe se há previsão de algum tipo de ajuda de custo para as famílias de trabalhadores que perderam seus empregos em virtude das proibições citadas”, diz um trecho do ofício.

Os parlamentares consideraram a possibilidade de flexibilização e funcionamento de algumas atividades comerciais a partir desta segunda-feira, 13, e solicitaram reunião urgente entre Executivo, Legislativo, Comitê de Enfrentamento de Combate ao coronavírus, representante do comércio e representantes dos trabalhadores.

Ofício informando o requerimento foi enviado a Isaías Costa Silva, presidente da Associação Comercial de Corumbiara.