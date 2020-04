O acidente aconteceu no final da noite de sexta-feira, 10, na Avenida Melvin Jones, próximo a base da Polícia Militar (PM), no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da polícia, condutor da motocicleta seguia em alta velocidade pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando ao chegar próximo à base da PM acabou perdendo o controle do veículo, com isso, bateu no meio fio ficando desacordado.

Populares que presenciaram o fato chamaram o Corpo de Bombeiros, que levou a vítima ao ao pronto-socorro do Hospital Regional Regional de Vilhena .

A PM isolou o local para a perícia técnica e em seguida registrou a ocorrência.