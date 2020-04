Lavar bem as mãos com água e sabão e usar álcool em gel estão se tornando hábitos dos brasileiros para evitar a proliferação do novo coronavírus. Ao voltar do supermercado, algumas pessoas têm usado água sanitária para higienizar os produtos antes de guardá-los, mas médicos fazem um alerta sobre o risco de intoxicação com a substância.

O próprio Ministério da Saúde recomendou, em março, o uso da água sanitária para a limpeza doméstica como uma forma de evitar a disseminação do vírus, mas também orienta que o produto deve ser usado diluído. Para cada medida de água sanitária, deve-se acrescentar nove partes de água.

“A limpeza dos produtos é importante pois eles são considerados superfícies de contato que, potencialmente, podem estar contaminadas”, segundo o clínico-geral e coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia Norte, Marcos Pontes.

Se não for diluída corretamente, a água sanitária pode provocar tosse, irritação nos olhos e respiração acelerada devido à inalação. O médico conta que já recebeu pacientes com quadros leves de intoxicação no hospital e lembra que é preciso ter cuidado para não inalar o produto e tampouco ingeri-lo.

O frasco com a solução deve ser guardado em um lugar fresco, ao abrigo do sol. “Cuidado também para não ocorrer acidentes. Para isso, é melhor identificar o recipiente e usar uma proteção na face durante o uso”.

O médico sugere ainda o uso de água com sabão, desinfetantes ou detergentes, como alternativas eficazes para desinfetar produtos.