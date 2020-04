Por iniciativa do produtor musical Eryk Henrique, com apoio do empresário Alexandre Seixas estruturas e eventos, Vilhena terá um espaço alternativo para ajudar famílias carentes em decorrência da pandemia do covid-19 e ao mesmo tempo mostrar o trabalho de artistas locais.

A finalidade é arrecadação de alimentação para doar a pessoas carentes e ao Lar dos Idosos, informou Eryk Henrique ao Extra de Rondônia.

A live, que terá sorteio de brindes e será transmitida pelo Youtube, acontecerá no próximo sábado, 18, às 14h.

Nesta primeira live, o artista convidado é o cantor João Reys, que faz show em vários locais de Vilhena e região.

Inclusive, João Reys, que já fez parte de uma dupla sertaneja, se apresentou no “Programa do Ratinho”.

“A iniciativa é ajudar muitas famílias carentes que estão passando por dificuldades neste momento delicado de pandemia. Todos poderão participar com a doação de 1 kg de alimento não perecível o que dá direito a participar de rifa com sorteio de brindes. Toda doação será bem-vinda”, disse Henrique.

Por outro lado, o espaço será um importante espaço de divulgação do trabalho artístico.

“É também uma maneira de colaborar com os artistas locais, já que esta é a primeira de várias lives que faremos para que os artistas locais possam divulgar seus trabalhos. Vai ser uma live musical muito top”, completou.

De acordo com Henrique, por enquanto, a live conta com apoio de alguns empresários e autoridades locais, como Móveis Gazin, Vegas Barbearia, Semas, e o vereador Ronildo Macedo. “Mas ainda há tempo de incluir mais pessoas que quiserem nos apoiar nessa inciativa”, ressaltou, dizendo ainda que melhores informações serão fornecidas pelo (069) 9-9238-2291.