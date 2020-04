O autônomo Ivan Bezerra de França, popularmente conhecido por “Ceará da Assossete”, visitou a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta quarta-feira, 15, para informar que protocolou junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena (Semosp), ofício solicitando reparos urentes na iluminação e estrutura das vias do seu bairro.

Ceará explicou que devido ao período chuvoso algumas ruas e avenidas tiveram a iluminação e estrutura prejudicadas com diversos pontos de alagamento, o que tem gerado certos transtornos aos populares que trafegam pelo local.

O documento já foi entregue à Semosp e segue aguardando o parecer do responsável pela secretaria.

GRANJA DO PREFEITO

Ceará também comentou o fechamento, mais uma vez, do comércio local e questionou o funcionamento normal das atividades da granja Brasil, que pertence ao prefeito Eduardo Japonês (PV).

“Japonês assina um decreto para fechar as empresas da cidade. Mas por que a granja dele continua a todo vapor? Não teve perdas. Para uns pode e para outros não”, disse.

ASSESSORIA COMENTA

Ouvida pelo site, a assessoria de Japonês mandou a seguinte nota sobre o funcionamento da granja Brasil:

“Porque todas as empresas do setor alimentício estão liberadas pra funcionar em todo o país. Já que fazem parte das atividades essenciais da mesma forma, está autorizada a funcionar a Granja Vilhena, do Melki e a cadeia produtiva de gado e soja do Jaime Bagattoli. E os escritórios contábeis também estão autorizados, sendo que o Darci Cerutti tem uma. Empresas de serviços e produtos de Saúde também, como os laboratórios da família Donadon. Enfim, várias exceções porque são atividades essenciais”.