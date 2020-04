O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, de Colorado do Oeste, reuniu nesta quinta-feira, 16, para deliberar sobre a reabertura dos comércios no município.

Professor Ribamar, prefeito de Colorado, falou ao Extra de Rondônia, que foram mais de 10 dias de reuniões com a Associação Comercial de Colorado, Ministério Público (MP), entre outros, para deliberarem em favor de reabrir as empresas, mas tudo mantendo as orientações e normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), e do Ministério da Saúde, quanto na prevenção e higienização dos locais, funcionários e clientes.

O prefeito disse que o novo decreto que flexibiliza a reabertura dos comércios, foi editado com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), e alguns segmentos comerciais terão que ficar fechados por enquanto.

Saiba quais segmentos que podem abrir a partir desta sexta-feira, 17, e quais continuarão fechados no documento abaixo.

>>>>>Veja decreto na íntegra: