Com a pandemia do novo coronavírus, a Sicoob Credisul lançou mão da tecnologia para realizar a sua principal reunião e concluir o processo assemblear 2020. A cooperativa realizará, pela primeira vez, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) online, pelo aplicativo Moob.

O evento, que divulgará aos delegados o resultado do exercício de 2019, bem como definirá a forma de distribuição das sobras, será transmitido no sábado 18, do Centro de Treinamento e Cultural Sicoob Credisul, em Vilhena.

O Moob é o aplicativo do Sicoob que facilita e incentiva o contato entre o associado e sua cooperativa. Com ele, é possível transmitir reuniões ao vivo, ter acesso aos principais dados da instituição, receber e gerenciar convites para eventos, negociar bens publicados e muito mais. Para baixar, basta acessar http://www. sicoobcredisul.com.br/ aplicativos/.

Ivan Capra, presidente do Conselho Administrativo da Sicoob Credisul, ressalta que o aplicativo é completo e apresenta suporte para todas as necessidades. Em ambiente remoto e seguro, os delegados vão poder interagir com a diretoria durante a videoconferência por meio de mensagens. Também será possível participar das votações pelo app.

“Tudo o que temos presencialmente vai ter lá. No app, os participantes vão estar até mais focados, na frente do monitor. O resultado será mais positivo ainda”, avalia Capra.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, frisa que nada substitui o contato entre as pessoas, a oportunidade de estar frente a frente e discutir as necessidades da cooperativa, o que é melhor para a instituição e de que forma ela pode contribuir melhor com a sociedade. Mas, no momento é preciso utilizar os mecanismos que, com sua alta tecnologia, o Sicoob dispõe.

“Apesar de nos distanciarmos fisicamente, vamos poder ter contato com as pessoas por meio do Moob. Vamos poder usar a tecnologia a nosso favor. Essa inovação vai permitir estar próximos do nosso cooperado, no sentido de prestar conta, de mostrar com transparência aquilo que a cooperativa precisa apresentar e poder dar oportunidade do cooperado se manifestar, se expressar através de seus delegados. Temos certeza que vai ser um sucesso a utilização do app nesse momento de assembleia”, diz Saúgo.