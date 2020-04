Empresários se mobilizam na realização de um levantamento das demissões de funcionários provocados nas últimas semanas devido ao covid-19 em Vilhena.

A intenção é apresentar ao Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus que, na noite desta quarta-feira, 5, recomendou e a Prefeitura cumpriu a decisão judicial que exige a suspensão de parte das atividades comerciais.

A revolta foi geral e, já na manhã desta quinta-feira, o empresário Gilson de Souza, sugeriu a vários empresários que apresentem dados sobre demissões, férias e suspensão de contrato de trabalho de cada empresa para ter dados reais das dificuldades financeiros provocadas pela pandemia.

“Peço que todos enviem estes dados para resolvermos nossa situação e possamos voltar ao trabalho. Agora é questão de sobrevivência. Um por todos e todos por um”, disse nas redes sociais.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Gilson informou que o Comiê analisa novo Decreto com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgado no final da noite deste quarta-feira, 15, que dá autonomia aos Estados e prefeituras para decidir nas questões relacionados ao isolamento social do covid-19.

“Vamos ter uma reunião à tarde com a entidade empresarial porque corre sério risco da cidade de Vilhena quebrar e, principalmente, o Estado. Agora é todo por um e um por todos”, avisou.

DECISÃO DO STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira, 15, por unanimidade, que Estados e municípios têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento social. a quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção

No entendimento da Corte, o governo federal somente poderia definir como serviços essenciais as atividades de interesse nacional. Fora disso, cabe aos Estados e municípios regulamentarem quais serviços que podem parar dentro de seus territórios (leia mais AQUI)